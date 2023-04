Spaventosa caduta dopo il salto con la moto da cross

Pauroso volo di un motociclista milanese, ieri mattina intorno alle 10 sulla pista da gara del crossodromo Zetacross. Il centauro, 38 anni residente a Milano, ha affrontato con la sua Honda 450 un salto, perdendo il controllo. Subito soccorso dal personale della pista, l’uomo è stato immobilizzato in attesa dei soccorritori. In breve sono arrivate auto medica e due ambulanze della Croce Rossa di Lodi e della Croce Verde di Crema. Il pilota ha riferito al medico di non sentire più le gambe e a questo punto è stata fatta arrivata un’eliambulanza da Milano. Il ferito è stato trasferito sull’elisoccorso e poi portato al Policlinico S. Matteo di Pavia. La funzionalità delle gambe è tornata poco dopo il ricovero.