Spara vicino alle case. Cacciatore disarmato

Porto abusivo di armi in luogo pubblico e omessa custodia delle armi: sono i reati per i quali è stato denunciato un pensionato di 88 anni di Bregnano. I carabinieri della stazione di Cermenate, sono intervenuti per alcuni spari avvenuti in via Europa, scoprendo che l’uomo stava cacciando con un fucile, in prossimità di abitazioni. Inoltre gli accertamenti hanno rivelato che il libretto del porto di fucile uso caccia era scaduto, e un successivo controllo nella sua abitazione ha consentito di appurare che alla lista della armi, legalmente detenute, ne mancavano due, di cui non sapeva giustificarne l’assenza. I militari hanno quindi proceduto al ritiro cautelativo di tutte la armi trovate in possesso dell’uomo.