Spaccio di cocaina agli aperitivi riminesi: lecchese arrestata con il marito

Lecco, 9 giugno 2024 – Coca spritz. A servire, anzi spacciare droga, durante gli aperitivi ai clienti di un bar a Novafeltria, in provincia di Rimini, sarebbero stati moglie e marito, di 33 anni di Lecco lei, di 42 di Milano lui.

Li hanno arrestati i carabinieri della compagnia di Novafeltria, su mandato di cattura firmato dal gip gip Raffaella Ceccarelli su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani che ha coordinato le indagini. Investigatori e inquirenti contro di loro hanno in mano numerose prove, comprese le immagini del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso del locale frequentato dai due spacciatori. Le indagini sono durate parecchi mesi, dal settembre 2022 fino a maggio 2023. Moglie e marito nascondevano la droga in pacchetti di sigarette, che poi passavano ai loro clienti, con cui si accomodavo ai tavolini del bar con il pretesto di bersi insieme un aperitivo e scambiare quattro chiacchere tra amici.

All'occorrenza spacciavano anche marijuana. Una volta passata la droga e ricevuto il denaro, i due, che di fatto avrebbero vissuto solo di spaccio, salutavano, si alzavano e se ne andavano. I carabinieri hanno segnalato otto loro habitué come assuntori di sostanze stupefacenti e hanno sequestrato parecchie dosi di polvere bianca e erba. La lecchese è a domiciliari, il marito in carcere a Rimini. Sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso Sono entrambi assistiti dagli avvocati di fiducia Marilena e Ilaria Guglielmina del foro di Lecco.