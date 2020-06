Casatenovo (Lecco), 7 giugno 2020 - E' stato arrestato mentre spacciava ai tavolini di un bar di Usmate con Velate un quarantenne, residente in paese nella frazione di Valaperta, pizzicato da carabinieri di Arcore impegnati in una serie di controlli sul territorio. Quando i militari sono entrati nel locale l'uomo si è alzato di scatto allontanandosi, un comportamento il suo che non è passato inosservato e ha spinto gli uomini dell'Arma a fermarlo per un controllo.

Nelle sue tasche il lecchese aveva nascosto alcune dosi di hascisc e marijuana e altre i carabinieri ne hanno trovate a casa sua, nel corso della perquisizione domiciliare conclusa con l'arresto del quarantenne che aveva già diversi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.