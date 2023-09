Spacciava droga al Tempio Voltiano, arrestato. Lo straniero aveva diversi precedenti di polizia

Spacciava droga al Tempio Voltiano ed è stato arrestato da una pattuglia della Squadra Volante. Lamont Touray, gambiano di 25 anni, è stato visto nel primo pomeriggio di lunedì dagli agenti, che hanno deciso di fermarlo e controllarlo. Nel suo marsupio sono stati trovati 40 grammi di hascisc e 220 euro in contanti, ritenuti incasso dello spaccio di droga. Una volta portato in Questura, è emerso che per cinque volte aveva ignorato l’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, oltre ad avere diversi precedenti di polizia per reati di droga, e una condanna. È stato denunciato a piede libero per l’inosservanza alla legge sull’immigrazione e arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Ieri mattina è comparso davanti al giudice per il direttissimo. Pa.Pi.