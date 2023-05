Spacciatore evaso fuga a folle velocità Tre anni di carcere

Era evaso dai domiciliari dove era confinato per spaccio. Poi, una volta intercettato dalla Polizia Locale, aveva costretto gli agenti a un inseguimento rocambolesco e pericoloso, sfuggendo in moto alla velocità della luce e tentando pure di speronarli per buttarli fuori strada. Ieri è stato condannato a 3 anni. Protagonista, un cinquantenne albanese residente a Chiari. Il 10 marzo aveva costretto i poliziotti a dargli la caccia in modo forsennato e lui, in sella a una Yamaha Max, si era messo a sfrecciare in tangenziale a 180 km orari, zigzagando in mezzo al traffico da Rezzato a Brescia, finché non aveva arrestato la folla corsa sbattendo contro le auto della polizia messe di traverso per sbarrargli il passo. Era rimasto seriamente ferito - sbalzato di sella- ma si è miracolosamente salvato. Ieri la giustizia gli ha presentato il conto. B.Ras.