Spaccata fotocopia. Ripuliscono il bar nel centro di Caravaggio

Ancora una spaccata al bar Centrale di Caravaggio, in piazza Garibaldi, dove si affaccia il municipio, in pieno centro del comune della Bassa. Era già successo ad agosto con la stessa tecnica. Il copione si è ripetuto la scorsa notte, ma in questo caso non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. Pare che gli autori abbiano fatto in tempo a portar via il cambiamonete: alcuni pezzi sono stati sparpagliati per strada durante la fuga. Il locale è gestito da una famiglia cinese che ha anche altri locali in zona. Indagano i carabinieri della Compagnia di Treviglio. Si diceva dello stesso copione utilizzato nelle due spaccate. La prima era stata messa a segno nella notte tra l’10 e l’11 agosto. Erano da poco passate le 3.30 quando un’auto usata come ariete aveva scardinato la saracinesca del locale in modo da creare un varco ai ladri. Il rumore proveniente dalla strada aveva spaventato i vicini che avevano allertato il 112. I ladri una volta nel bar si erano impossessati di un cambiamonete delle slot machine (proprio come la notte scorsa) con circa 3.400 euro, e Gratta&vinci per 2 mila euro. A dare l’allarme, intorno alle 5.30 è stato un esercente. "Sono stato avvertito dai carabinieri – ha raccontato il titolare del bar - dopo aver buttato giù la serranda hanno messo fuori uso le telecamere. Spero che quelle comunali funzionino cosi possono prenderli. I ladri hanno portato via il cambiamonete". Francesco Donadoni