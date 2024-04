Sos passaporti da rinnovare. Arrivano gli agenti in congedo

I passaporti da rilasciare o rinnovare sono tanti, gli agenti che se ne occupano invece pochi. L’anno scorso i poliziotti e gli impiegati in forze all’Ufficio Passaporti ne hanno rilasciati più di 15mila, 5mila in più del 2022, più un migliaio di atti di affido per l’espatrio temporaneo e oltre 300 nulla osta e deleghe. Significano oltre 52 pratiche al giorno. Per poter ottenere un passaporto in provincia di Lecco si possono così volere mesi. Proprio per accelerare i tempi, nei giorni scorsi il questore di Lecco Ottavio Aragona ha reclutato gli agenti in congedo. È stata infatti sottoscritta una convenzione con i volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato della sezione di Lecco, a cui sono iscritti ex appartenenti alla Polizia. Gli ex poliziotti in congedo o in pensione da martedì al giovedì, dalle 8.30 alle 11.30 si occupano così ora di assistere i colleghi: si occupano di accogliere i cittadini e di indirizzarli verso i giusti sportelli. È stata inoltre attivata una nuova procedura on-line, che prevede, accanto all’agenda ordinaria, una seconda agenda prioritaria. La procedura è riservata a chi ha necessità di ottenere il passaporto entro 30 giorni per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo o salute: occorre presentare un’autocertificazione per attestare l’urgenza di espatriare. D.D.S.