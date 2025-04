Sos da uno studente: "Lecco più insicura"

Lecco, città di bulli e di violenti. Lo denuncia Christian G., studente dell’istituto superiore del capoluogo Giuseppe Parini, che indirizza al prefetto Sergio Pomponio (foto) una lettera aperta per segnalare "episodi di violenza, di bullismo, di prepotenza a danno dei più deboli compiuti da gruppi di ragazzi per lo più di nazionalità nordafricana". Lo studente assicura di non essere razzista, poiché lui stesso ha amici amici stranieri con cui va d’accordo, "però è un dato di fatto che questi episodi di violenza, di soprusi si stanno moltiplicando sempre di più e ormai il livello di sicurezza di Lecco è veramente bassissimo". Lui stesso ne è stato vittima oltre che testimone quando d’estate ha lavorato come rider delle pizze e ora ha ha paura di andare in giro per alcune strade della città durante le ore serali. "Anche chi svolge un’attività commerciale non può lavorare tranquillamente e deve far fronte quotidianamente a pericoli di aggressioni, vandalismi e furti", aggiunge il giovane Christian. "Signor prefetto – è il suo accorato appello - spero che lei legga questa mia segnalazione e possa insieme alle autorità di pubblica sicurezza del territorio prendere provvedimenti per arginare questi episodi che purtroppo diventano sempre più frequenti e che contribuiscono notevolmente ad abbassare la qualità della vita della città. Questi ragazzi oggi sono adolescenti ma domani, continuando così, diventeranno delinquenti sempre più feroci".