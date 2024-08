Sono troppi gli incidenti nella turistica Valsassina. Si cercano contromisure

Incidenti in aumento nei week end sulle strade della Valsassina. Solo domenica sono stati cinque, fortunatamente non troppo gravi. Più incidenti significano intanto più feriti e morti, ma anche più code e quindi disagi per villeggianti, turisti, residenti e quanti sull’altopiano lavorano. Per questo l’assessore di Barzio Cesare Canepari, il comandante della Polizia locale Andrea Piazza e tutti gli agenti del comando unificato di Barzio, Cassina, Cremeno e Moggio, lanciano un appello alla prudenza. "Quest’estate si sta verificando una impennata delle incidentalità - spiegano -. Facciamo un appello all’attenzione rivolto a tutti, poiché le principali cause dei sinistri sono dovute alla distrazione. Gli strumenti di deterrenza, come dissuasori di velocità, postazioni con autovelox, pattugliamenti, hanno una innegabile utilità, tuttavia per prevenire sinistri e tutelare sé stessi e gli altri, il primo consiglio è rispettare meticolosamente il codice della strada, i limiti di velocità, i divieti di sorpasso o di manovre pericolose". Assessore e poliziotti della Municipale invocano anche l’intervento del prefetto di Lecco, affinché ordini servizi straordinari di controllo, sia di giorno, sia di notte.