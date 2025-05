Fontana liberty torna alle origini

È tornata a risplendere la storica fontana dei giardini pubblici di Mandello del Lario. È una fontana in stile liberty dei primi del Novecento. In origine si trovava nel giardino di Villa Josephine, conosciuta anche nota anche come Villa Secchi, proprietà della famiglia Carcano, oggi sede della Fondazione Ercole Carcano. La fontana nel 1956 era stata poi donata al Comune dagli eredi di Matilde Carcano, visionaria imprenditrice che nel 1933 aveva dato vita all’azienda Icma, Industria carte metallizzate ed affini. E sono stati sempre i suoi eredi a restaurarla. È il loro regalo a tutti i mandellesi per festeggiare il traguardo dei 90 anni della sorica azienda, di generazione in generazione sempre saldamente in mano alle donne di famiglia. Sono stati i dipendenti e gli ex collaboratori di Icma a scegliere, tra quattro possibili progetti, il restauro della fontana che si trova nel viale centrale dei giardini pubblici. D.D.S.