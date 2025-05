Ferrata chiusa per esercitazione dei vigili del fuoco

Ferrata chiusa per esercitazione. La Ferrata del Centenario sul Resegone e il sentiero attrezzato del caminetto al Passo del Fo chiudono per alcuni giorni per consentire ai vigili del fuoco delle squadre Saf, specializzati in interventi speleo alpini fluviali, di esercitarsi e addestrarsi sul campo. I giorni di chiusura sono da martedì a venerdì di settimana prossima e poi negli stessi giorni ancora della settimana successiva, dal 3 al 6 giugno, come avvisano i soci del Cai di Calolziocorte, che hanno già provveduto a segnalarlo.