Sono due le benemerenze civiche. Premi a Paola Pozzoni e Polvara

BARZIO Hanno scritto capitoli fondamentali della storia dello sci di fondo azzurro e tagliato traguardi importanti. Anche se ormai hanno appeso sci e racchette al chiodo da tempo, domani i due atleti barziesi al loro palmares potranno aggiungere un altro riconoscimento: è la benemerenza civica di Barzio, che verrà a assegnata alla campionessa Paola Pozzoni, che ha 59 anni, e al campione Gianfranco Polvara, che presto di anni ne compirà 76. La cerimonia sarà una sorta di amarcord e insieme di anticipazione delle prossime Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Sia Paola, sia Gianfranco hanno infatti partecipato ai Giochi invernali. Paola una volta, quando aveva appena 18 anni, a quelli di Sarajevo del 1984, affrontando tre gare: la 5 km, la 10 km e la staffetta 4x5 insieme a Manuela Di Centa. Ha preso parte anche ai Mondiali di Oberstdorf nel 1987 e ha vinto 1 oro, 2 argenti e 5 bronzi. Gianfranco invece di Olimpiadi ne ha disputate cinque: Lake Placid nel 1980, anche lui Sarajevo 1984, Galgary 1988, Albertville 1992 e Lillehammer 1994, più dei Campionati del mondo. È stato anche lo skiman degli azzurri. In Coppa del mondo ha ottenuto due podi, mentre ai Campionati italiani 23 medaglie con 1 oro, 10 argenti e 12 bronzi. Paola è figlia d’arte: "Mio papà Ambrogio ha messo gli sci ai piedi a mezza Valsassina – racconta -. Al fondo mi sono avvicinata da piccola dopo una brutto spavento con lo skilift". "Essere convocati alle Olimpiadi è già un traguardo", sono le parole di Gianfranco. La cerimonia di consegna della benemerenza civica è in programma nel pomeriggio alle 16.15 a Palazzo Manzoni. "Conferiremo la cittadinanza benemerita agli ex atleti, per i prestigiosi traguardi conseguiti nella lunga carriera nello sci di fondo coronata dalla partecipazione alle Olimpiadi invernali", spiega l’assessore Cesare Canepari. Per l’occasione Gianni Menicatti presenta il suo libro sui 100 anni di sport lecchese. Daniele De Salvo