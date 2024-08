Soccorso Alpino sempre all’erta. Salvate 285 persone in otto mesi

È tempo di bilanci per la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino che dall’inizio dell’anno a Ferragosto ha effettuato 246 interventi recuperando 285 persone che erano in difficoltà. Un numero in linea con i dati del 2023 quando le persone soccorse furono 277 a fronte di 258 interventi. Rispetto all’anno scorso sono aumentati i decessi: 14 contro 19. Nel solo periodo estivo (1 giugno - 15 agosto 2024) gli interventi sono stati 108, con 125 persone soccorse. Nel 2023 (stesso periodo) erano stati 131, con 137 persone soccorse.

La causa principale resta la caduta (87 persone soccorse), seguita da malore (38 casi) e da scivolata (28). Restano alti i valori riferiti a perdita di orientamento (25), incapacità (17), sfinimento (10), che potrebbero essere ridotti grazie a una maggiore attenzione nei confronti della prevenzione del rischio. A seguire, altre cause, come: caduta sassi (6), precipitazione (6), maltempo (4), falsa chiamata (4) . Per attività coinvolta, escursionismo (156 persone soccorse), alpinismo (25), mountain bike (11), residenza in alpeggi (10), ferrata (7), arrampicata sportiva (6), parapendio (6). La maggior parte degli escursionisti soccorsi sono italiani, ben 253 su un totale di 285 recuperati.

Per quanto riguarda le stazioni che sono state coinvolte: Dongo ha registrato 12 interventi, i volontari del Lario Occidentale Ceresio 25, Lecco 68, Pavia Oltrepò 7, Triangolo Lariano 41, Valsassina Valvarrone 80, Varese 13. Le ricerche di persone disperse sono state 18. I soccorritori della XIX Delegazione Lariana sono stati attivati 1149 volte, per un totale di 3764 ore messe a disposizione della comunità e degli amanti della montagna.