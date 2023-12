Smantellato nei boschi bivacco della droga. Un arresto e una denuncia

La costante perlustrazione dei boschi della Bassa Comasca, alla ricerca dei punti in cui si concentra lo spaccio di droga, ha portato allo smantellamento dell’ennesimo bivacco a Guanzate. I carabinieri di Appiano Gentile assieme allo Squadrone Cacciatori, hanno circondato l’area utilizzata da Elarbi Hassibi, marocchino di 33 anni residente a Milano, che è stato arrestato in flagranza di reato. Allo stesso tempo è stato identificato e denunciato a piede libero, per violazione della legge sull’immigrazione, un trentenne che era con lui. Il bivacco è stato smantellato, sequestrati 20 grammi di droga tra eroina, cocaina e hascisc oltre a 555 euro in contanti, e materiale per confezionare le dosi. Hassibi è stato processato per direttissimo, e messo ai domiciliari a Milano.Pa.Pi.