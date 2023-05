Sirtori, brucia un box: i vigili del fuoco spengono l'incendio con l'acqua della piscina

Sirtori (Lecco), 18 aprile 2023 – Per spegnere l'incendio i vigili del fuoco hanno utilizzato l'acqua sporca a stagnante di una piscina, senza così sprecare nemmeno una goccia di acqua potabile.

Questa mattina, giovedì 18 maggio, a Sirtori, in una villa di via Arnigò, un incendio ha devastato una rimessa per attrezzi agricoli e da giardinaggio. Le fiamme sono state probabilmente innescate da un cortocircuito all'impianto elettrico. Sono stati subito mobilitati i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Merate con una autopompa serbatoio.

La tecnica

I soccorritori per circoscrivere il rogo e spegnerlo hanno attinto acqua direttamente da una piscina che si trova accanto al capanno bruciato. Del ricovero per attrezzi e di quanto conteneva non è rimasto praticamente nulla, se non i muri.

La struttura e anche un terrazzino che si trova subito sopra sono stati dichiarati inagibili, perché rischiano di crollare, come sono crollate le travi di sostegno del soffitto.