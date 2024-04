Sirone, incendio in acciaieria: paura tra gli abitanti della zona

Sirone (Lecco), 9 aprile 2024 – Incendio in acciaieria a Sirone. Un incendio è divampato nella prima serata di oggi a Sirone, nello stabilimento della Rodacciai. Dal laminatoio si è alzata una densa nuvola di fumo grigio, alta decine di metri e visibile chilometri di distanza. L'odore di bruciato ha saturato l'aria di tutta la zona. Proprio a causa del forte odore di bruciato tra i residenti dei paesi c'è stata molta preoccupazione. Sono stati subito mobilitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Valmadrera. Non risultano feriti, né intossicati e nemmeno ustionati: il rogo non avrebbe infatti coinvolto persone. I vigili del fuoco insieme agli addetti all'anticendio dell'azienda risulta abbiano subito circoscritto le fiamme e riportato la situazione sotto controllo. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. Dai primi accertamenti sembra siano bruciati alcuni filtri industriali.