Sindaco condannato con il padre anziano

Si è concluso ieri un altro capitolo dell’indagine che a novembre 2022 aveva coinvolto anche i due ex assessori del Comune di Cantù Claudio Ferrari e Giorgio Quintavalle. Ieri davanti al Gup sono comparsi il sindaco di San Siro, Claudio Raveglia, 48 anni, condannato a 2 anni di reclusione, il padre Sergio, 87 anni a un anno e 4 mesi, entrambi con sospensione della pena, e Domenico Scordo, 70 anni di Figino Serenza, condannato a 3 anni. A Raveglia e al padre era contestata una sola condotta, relativa all’ipotesi di un concorso in un pagamento distrattivo da 150mila euro riconducibile alla gestione della società Forma Urbis, fallita nel 2021. A luglio 2015, l’assegno con causale "Caparra San Siro", era stato versato sul conto di cui Raveglia era intestatario assieme al padre: secondo la Procura non aveva alcun plausibile giustificativo, ma alla GdF era stata indicata dal padre di Raveglia come transazione per la vendita di una casa di sua proprietà. Somma di cui erano stati successivamente restituiti 75mila euro al curatore fallimentare. Scordo era imputato in concorso con Ferrari e Fabrizio Arnaboldi.