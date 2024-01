S’incendia appartamento nel cuore della notte . Feriti bimbo di 17 mesi e genitori

Una famiglia di tre persone – padre madre e bambino di 17 mesi – sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Legnano con ustioni e intossicazioni da fumo la scorsa notte dopo che un incendio ha devastato il loro appartamento. La famiglia abitava all’ultimo piano di uno stabile in via Grossi a Busto Garolfo. Verso le 3 di notte di domenica è iniziato il rogo dentro lo stabile, una palazzina di dieci piani. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso dei vigili del fuoco provenienti dai vicini distaccamenti di Legnano e Inveruno. I pompieri hanno dovuto spegnere le fiamme anche nel sottotetto mansardato. La palazzina è stata messa in sicurezza all’alba e intorno alle 6 le famiglie residenti sono potute rientrare nei rispettivi appartamenti dopo le opportune verifiche. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato l’incendio all’interno dell’appartamento, che sarebbe partito dalla zona soggiorno e in parte dalla cucina. Sul posto anche i carabinieri di Legnano.