Silea, dalla monnezza un utile di 6 milioni e mezzo di euro

La monnezza in provincia di Lecco vale oro. Il bilancio del 2022 di Silea – che è la municipalizzata multiutility per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ma anche la vendita di energia elettrica prodotta dall’incenerimento della spazzatura – si è chiuso con un utile netto di quasi 6 milioni e mezzo di euro, 3 in più del 2021, e un’impennata dei ricavi del 25%. Gli incassi derivano al 38% per i servizi di igiene urbana, il 34% dal trattamento dei rifiuti, il 12% dalla valorizzazione della raccolta differenziata e il 16% dalla produzione e vendita di energia. La raccolta differenziata è aumentata del 77%, l’indifferenziata è diminuita del 16,5% e con il recupero energetico sono stati prodotti e venduti 68 milioni di kWh di energia "È un risultato di grande valore che conferma il trend positivo che stiamo registrando, tanto nelle performance economiche quanto nei traguardi ambientali – commenta la presidente di Silea Francesca Rota (foto) –. Siamo in continua espansione ed evoluzione: nel 2022 abbiamo consolidato lo sviluppo dell’economia circolare grazie alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici per il recupero di materia e abbiamo dato il via a cantieri e progetti che potenzieranno il nostro ruolo di produttori di energia green".

Sono il teleriscaldamento per Lecco, Malgrate e Valmadrera, il nuovo digestore anaerobico per produrre biometano dall’umido di Annone e il nuovo parco solare nell’ex cava di Alpetto sul Cornizzolo. Un milione e mezzo degli utili verrà ridistribuiti come dividendi agli 87 Comuni soci. L’Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione agli 87 Comuni soci di dividendi per un totale di circa 1,5 milioni di euro. Nonostante i guadagni e sebbene da Silea non abbiano applicato rincari, la Tari per i cittadini alle prese con inflazione, mutui al rialzo e caro-vita resta però invariata. Daniele De Salvo