Si perde nei boschi e va in crisi Salvata escursionista di sessant’anni

Allerta e mobilitazione generale ieri pomeriggio nei boschi della Valsassina. Un’escursionista di 60 anni si è persa nei boschi sulle pendici del Monte Croce di Muggio, sopra Casargo. Disorientata e spaventata, cominciava ad accusare sintomi di malessere. Per cercarla e soccorrerla si sono messi in marcia i vigili del fuoco delle squadre Saf specializzati nelle missioni speleo alpine fluviale sia del comando provinciale di Lecco, sia del distaccamento di volontari di Bellano. Dalla base di Villa Guardia sono inoltre decollati i soccorritori dell’eliambulanza di Como per una perlustrazione aerea. La 60enne è stata localizzata e poi raggiunta prima che le sue condizioni peggiorassero e prima che facesse buio. Dopo averla rintracciata, i soccorritori l’hanno scortata fino al punto dove sono riusciti ad arrivare in ambulanza i volontari della Croce rossa. D.D.S.