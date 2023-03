Si intrufolano nel bar Rubano la cassa e bottiglie di alcolici

Rubano il registratore di cassa, fanno man bassa di alcolici e si dileguano. Ma non la fanno franca e finiscono in manette. Protagonisti, un 28enne e un 37enne di Pisogne. I due, entrambi pregiudicati, la notte tra venerdì e sabato si ritiene abbiano ripulito un bar del paese, nel quale si erano intrufolati forzando la porta. Grazie alle telecamere di videosorveglianza i carabinieri li hanno incastrati, scoprendo che per raggiungere il bar i ladri si erano serviti di un motorino rubato (e poi abbandonato) e che dopo il furto avevano deciso di pernottare in un hotel. In stanza è venuta alla luce parte della refurtiva. Dopo la convalida il 37enne è stato posto ai domiciliari. Per il più giovane invece è stato disposto l’obbligo di dimora.