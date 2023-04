Si difendono gli studenti accusati di rogo doloso Incombe maxi sanzione

Secondo i Forestali, l’incendio che aveva distrutto 1000 ettari di bosco era stato causato da una scintilla partita dal loro barbecue il 30 dicembre 2019. Ma i due imputati, Daniele Borghi di Cantù e Alessio Molteni di Fino Mornasco, studenti di 25 anni, accusati di incendio colposo in concorso, sostengono di non avere colpa. Ieri, davanti al giudice monocratico di Como, Molteni ha detto che il barbecue era protetto su tre lati e collocato in un punto in cui non c’era vento. Ha inoltre sottolinea che era rimasto sempre davanti al fuoco, dal quale non era partito alcun tizzone. La consulenza di parte ha evidenziato che quel rogo era stato alimentato da tre focolai differenti. I due studenti erano stati raggiunti da una sanzione da 13 milioni di euro a testa, sospesa in attesa dell’esito del processo. Pa.Pi.