Si addormenta sul bus e al risveglio lo “dirotta“. Trans denunciata

Si era addormenta sul pullman e quando si è svegliata ha dato in escandescenze, pretendendo che il bus tornasse indietro e la accompagnasse nel paese dove doveva recarsi. Protagonista della vicenda accaduta lunedì mattina a Romano di Lombardia, una trans di 38 anni di nazionalità brasiliana che di fatto ha preso in ostaggio il mezzo pubblico interrompendone la corsa finché non è intervenuta la polizia locale del Distretto della Bassa orientale. La 38enne alla fine è stata denunciata a piede libero per resistenza, oltraggio, interruzione di pubblico servizio, false generalità e violazione delle norme sull’immigrazione.