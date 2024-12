Sì a una nuova angiotac. Ma ora servono i fondi

Una nuova sala ibrida intermodale all’ospedale di Lecco con una Angio-Tac. La sala ibrida è una sala operatoria per interventi chirurgici complessi, con dotazioni e strumentazioni sanitarie appositi, compresi il lettino chirurgico. L’Angio-Tac è un apparecchio diagnostico che permette di studiare la circolazione sanguigna in vasi e arterie. Ad annunciare la realizzazione della sala ibrida multimodale con l’acquisto dell’Angio-Tac è il sottosegretario regionale lecchese Mauro Piazza: "La Commissione Asat – Apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia, dopo attenta analisi della documentazione pervenuta e le necessarie considerazioni in merito alle priorità dell’intervento richiesto, ha espresso parare favorevole alla realizzazione di una nuova sala ibrida multimodale e all’acquisto di Angio-Tac da installare al presidio ospedaliero di Lecco, confermando l’utilità e la valenza strategico-organizzativa dell’intervento". Ora però occorre trovare i soldi per trasformare il progetto in realtà. Probabilmente l’intervento verrà finanziato con investimenti sanitari regionali nel 2025.

D.D.S.