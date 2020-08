Varenna (Lecco), 6 agosto 2020 - Visita a sorpresa questo pomeriggio a Villa Monastero di Vittorio Sgarbi, che accompagnato dal presidente della Provincia, Claudio Usuelli, dalla consigliera Irene Alfaroli e dalla dirigente alla Cultura e Turismo, Antonella Cazzaniga, ha visitato il museo. A fare da cicerone la conservatrice, Anna Ranzi.



“Vittorio Sgarbi è rimasto affascinato dalle opere custodite all'interno della villa - spiega Irene Alfaroli che in provincia ricopre la delega a Cultura e Turismo – e in particolar modo dall’ottima manutenzione del patrimonio artistico". Sgarbi ha proseguito il suo tour lecchese proseguendo verso per Bellano per ammirare il Compianto sul Cristo morto, capolavoro ligneo nella Chiesa di Santa Marta in partenza per il museo del Louvre di Parigi, dove verrà esposto nelle prossime settimane.

“La visita di Sgarbi - sottolinea il presidente Claudio Usuelli – ci ha fatto veramente piacere e il suo apprezzamento ci sprona ancor di più a continuare nel nostro lavoro di valorizzazione e promozione del compendio sotto tutti i suoi aspetti”.