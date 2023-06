Servizi straordinari di controllo, 112 veicoli e 244 persone controllate a Sondrio, importanti risultati

Nel weekend sono stati disposti dal questore di Sondrio, Carlo Mazza, servizi straordinari di controllo del territorio provinciale, finalizzati in particolar modo alla prevenzione e al contrasto dello spaccio nei boschi, a cui hanno partecipato l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ed il Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

Sono stati controllati 112 veicoli e 244 persone, di cui 33 stranieri e 32 con precedenti e sono stati raggiunti importanti risultati, in particolare: un uomo è indagato perché al volante senza mai aver conseguito la patente; un altro è stato segnalato perché aveva 2,4 grammi di hashish e 0,6 grammi di cocaina; un individuo denunciato per ricettazione perché in possesso di una biciletta rubata; un giovane è inquisito perché sorpreso alla guida di un monopattino elettrico con un tasso alcolemico pari a 3.36 gL. Inoltre, nella zona di Aprica, con l’ausilio del Settore Polizia di Frontiera di Tirano, è stato arrestato un 24enne per detenzione abusiva di armi, detenzione di armi clandestine e ricettazione. Il giovane subito era apparso agitato durante il controllo. Sui sedili posteriori dell’auto è spuntato un sacco di mangime per cani con all’interno nascosta un’arma da caccia calibro 308, priva di matricola, munita di silenziatore. L’arma è stata sequestrata, il possessore condotto in carcere a Sondrio. Infine, sabato è stato irrogato il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal questore nei confronti di un italiano residente a Monza. Alle spalle numerosi precedenti penali specifici e per reati contro la persona e la Pubblica Amministrazione, aveva danneggiato la porta a vetri del bar della staziona, mandandola in frantumi con due sassi. Questi elementi hanno spinto al provvedimento che ordina al cittadino di lasciare il territorio di Sondrio e di non farvi rientro per 3 anni. Michele Pusterla