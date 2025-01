Sepolture con amici a quattro zampe

"All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne confortate di pianto", per dirla alla maniera di Ugo Foscolo nei Sepolcri, insieme ai propri fido e mici. A Ballabio si potrà essere seppelliti insieme ai propri animali domestici. Lo annuncia il sindaco Giovanni Bruno Bussola: "Intendiamo stabilire delle norme che permettano la sepoltura congiunta degli animali di affezione con i propri padroni, in quanto spesso l’animale domestico è considerato come un vero e proprio componente della propria famiglia". Le norme saranno contenute nel nuovo Piano regolatore cimiteriale, una sorta di Prg della terra dei più, in fase di elaborazione. Intanto, in attesa di una degna sepoltura anche per cani e gatti, si pensa ai progetti per il rinnovo dei due camposanti di Ballabio perché ormai scoppiano di morti. "I cimiteri di Ballabio sono ormai giunti alla saturazione" conferma il sindaco. D.D.S.