Senzatetto trovato all’alba privo di vita

L’hanno trovato ieri mattina alle 7. Era steso nei pressi del negozio Rea, in via Cresmiero, a Crema, dove era solito passare la notte, visto che non aveva una casa. Stavolta però, con l’arrivo dell’alba, lui, un uomo di 52 anni, non si è alzato. Qualcuno ha notato l’uomo a terra e ha chiamato i soccorsi. Automedica e ambulanza della Croce verde sono arrivate in breve, seguite da una pattuglia dei carabinieri. Il medico ha controllato l’uomo e ha capito che per lui non c’era più nulla da fare. Qualcuno lo avrebbe visto la notte arrivare, come al solito, e come al solito vomitare. Per questo motivo non ha pensato di dare l’allarme. Ma il 52enne non ce l’ha fatta ed è morto. Di solito con lui c’era una donna che lo accompagnava. Stavolta pare invece che l’uomo fosse solo. E il destino ha voluto che da solo morisse.