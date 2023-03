Sede imbrattata La Cgil incassa tanta solidarietà

Pioggia di solidarietà per la Cgil Brescia, dopo che nella notte tra lunedì e martedì la sede di via Folonari è stata imbrattata da scritte riconducibili a estremisti no vax. La frase "Servi nazisti, traditori del popolo" con il simbolo delle 3V, è stata cancellata in mattinata, mentre nel pomeriggio il segretario Francesco Bertoli ha sporto denuncia in Questura. "Atti simili sono stati fatti anche ai danni di altre sedi della Cgil, in Lombardia ed in Italia, da un anno a questa parte". Si attende, dunque, l’esito delle indagini, ma intanto il sindacato ha apprezzato anche i tanti attestati di solidarietà arrivati da più parti, dal Comune, alle varie forze politiche, passando per le altre sigle sindacali.