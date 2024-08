Scuola per badanti, caregiver e assistenti: diploma e formazione fanno trovare un lavoro

Merate (Lecco), 31 agosto 2024 – A scuola di caregiver e assistenti familiari, perché non è mai troppo tardi per imparare, né per trovare lavoro. In cattedra salgono gli insegnanti della Fondazione Luigi Clerici di Merate e i formatori dell’associazione Lavoro Over 40. Sui banchi si accomodano invece adulti, italiani e stranieri, inoccupati o disoccupati, oppure in mobilità o cassaintegrati, che si diplomeranno, o meglio certificheranno, badanti e assistenti per anziani e non autosufficienti, compresi quanti soffrono del morbo Alzheimer, figure sempre più richieste. Le materie sono assistenza di base alla persona, ma anche comunicazione, teorica e pratica, perché interagire con persone in là con l’età e potenzialmente fragili per comprendere i bisogni loro e dei loro familiari non è semplice. Il corso, dalla durata di 4 mesi per un totale di 160 ore, è in programma a partire da settembre alla Fondazione Luigi Clerici. “Si tratta di un’iniziativa che è alla sua tredicesima edizione – spiega Giuseppe Zaffarano, fondatore e presidente dell’associazione Lavoro Over 40 di Merate, per aiutare quanti, dopo i 40 perdono lavoro e sono considerati troppo giovani per la pensione, ma troppo vecchi per essere assunti da altri –. Complessivamente abbiamo licenziato oltre 200 persone, sia italiane, sia straniere, in tutto il territorio di Lecco e Monza e Brianza. Praticamente tutte hanno poi trovato lavoro, perché oltre alla formazione le aiutiamo anche a ricollocarsi”.È richiesto solo un contributo di 50 euro.

“Il nostro obiettivo è triplice – prosegue il presidente di Lavoro Over 40 –. Intendiamo migliorare la qualità delle prestazioni per l’utenza, facilitare le famiglie nel reperimento di operatori formati e preparati e creare i presupposti per migliorare le condizioni lavorative degli operatori in modo che essi ottengano una maggiore stabilità lavorativa”.