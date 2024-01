Scuola di riciclo. A lezione 1.300 studenti

Diciassette istituti scolastici e circa 1.300 ragazzini hanno imparato quanto sia importante l’ambiente e riciclare grazie a un progetto dell’azienda Garda Una, coordinato dalla naturalista Caterina Fasser: laureata in Scienze Naturali, crede fermamente nell’apprendimento attraverso l’azione e il divertimento. Le scuole partecipano volontariamente, nel primo quadrimestre del progetto intitolato “Comincio da me“, ben 17 istituti con 61 classi coinvolte hanno reso possibile 179 ore di attività di educazione ambientale, coinvolgendo 1.297 alunni. Caterina Fasser ha portato il suo entusiasmo e le sue competenze scientifiche direttamente nelle aule, spiegando ai bambini come il riciclo possa essere divertente e, al contempo, insegnare loro importanti concetti scientifici. Il progetto, pensato per le classi 4-5 della primaria, può essere adattato per gli asili o personalizzato per la scuola secondaria (primo e secondo grado), garantendo attività e nozioni coerenti con il percorso di studi e l’indirizzo specifico della scuola.

Garda Uno, la multiutility, invita altre scuole a partecipare a questa iniziativa educativa che ha come obiettivo coltivare una consapevolezza ambientale sin da piccoli.

I laboratori pensati per gli scolari sono diversi, tutti colorati e intriganti. Si parla anche di energia, grazie alla costruzione in classe di una pila sul modello di Alessandro Volta, e sulla mobilità. Interessante anche il progetto denominato Scarti preziosi, che coinvolge gli ospiti del Centro diurno Il Gabbiano di Pontevico.

Milla Prandelli