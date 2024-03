Screening oculistico a scuola. Sei bambini con “occhio pigro“

Prevenzione sanitaria all‘asilo a Mandello del Lario. In tutte le scuole dell‘infanzia di Mandello è stato eseguito uno screening di prevenzione sui problemi legati alla vista dei bambini in età di sviluppo, soprattutto per il cosiddetto “occhio pigro“, grazie al sostegno dei Lions. Lo screening ha permesso di individuare 27 casi sospetti, di cui 6 urgenti. "Lo screening, efficace e per nulla invasivo, è stato effettuato sui nati entro il 31 dicembre 2020 e sui nati negli anni 2019 e 2018 che lo scorso erano assenti nei giorni in cui l‘ortottista aveva compiuto le prime visite nell‘ambito della prima edizione dell‘iniziativa – spiega Doriana Pachera, assessore all‘Istruzione di Mandello -. I bambini esaminati dall‘ortottista dottoressa Giulia Battaglia, che da marzo 2024 è l‘ortottista del reparto di Oculistica dell‘ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, sono stati 66. Dall‘esame, 21 bambini sono stati invitati ad effettuare un‘ulteriore visita di controllo entro 6 mesi e a 6 è stato consigliato di sottoporsi con urgenza ad una visita oculistica di approfondimento".

Diagnosticare da subito l‘“occhio pigro“ consente di correggere eventuali difetti della vista e limitare pure possibili deficit cognitivi o difficoltà scolastiche che ne potrebbero derivare. Oltre che una campagna di screening sui piccoli alunni, i soci del Lions Club Riviera del Lario organizzano e regalano pure un corso per gli educatori e gli insegnanti di asili nido, della scuola dell‘infanzia e primaria sulle problematiche da deficit dell‘acutezza visiva. Il corso è in dad, cioè online e dura due ore: si può frequentare in due date diverse a seconda di quando uno preferisce. Si intitola "Bambini, vista e tecnologia". D.D.S.