Scoperto bivacco degli spacciatori. Straniero in manette

Nel bivacco, all’interno della zona boschiva di via Magni a Inverigo, in cui da tempo si concentra lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri di Lurago d’Erba assieme allo squadrone Cacciatori "Sicilia", hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di droga Ahmend Gadr, marocchino di 37 anni senza fissa dimora. Era vicino al suo bivacco, all’interno del quale sono stati trovati 26 grammi di eroina, 33 grammi di cocaina, 110 grammi di hashish e 2840 euro in contanti, denaro che è stato ritenuto provento di vendita di droga. C’erano inoltre un bilancino di precisione, del materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi e due telefoni cellulari. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, è stato portato in carcere, in attesa dell’interrogatorio di convalida. Pa.Pi.