Scontro frontale Non ce l’ha fatta la donna di 47 anni

Non ce l’ha fatta Erika Vezzola, la donna di 47 anni che domenica sera ha avuto un incidente a Mazzano, sulla ex strada provinciale 11. Erika, che di professione faceva la dermopigmentista in uno studio di Brescia, era molto conosciuta sul lago di Garda e in città. Avrebbe compiuto 48 anni tra poche settimane. Si trovava sulla sua Lancia Ypsilon quando ha avuto un violento scontro frontale con una Opel Crossland. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi durante le prime fasi del soccorso. Nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere, a causa dell’aggravarsi del suo stato clinico. Lascia i genitori e una sorella.