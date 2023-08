Scontro frontale a Imbersago: 3 feriti soccorsi

Scontro frontale al curvone “Moratti” di Imbersago. Tre persone sono rimaste ferite. L’incidente (nella foto) è successo nel pomeriggio di ieri sulla Sp 56 a Imbersago, all’altezza della villa degli ex patron nerazzurri. Un automobilista al volante di una Mercedes si è scontrato contro il guidatore di un’Audi che arrivava dalla parte opposta. In seguito allo scontro la Mercedes si è ribaltata e ha terminato la corsa con le quattro ruote all’aria. Nella carambola è rimasto coinvolto pure un terzo guidatore. Per soccorrere i feriti sono intervenuti i sanitari dell’autoinfermieristica di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate, che hanno assistito due donne di 49 e di 55 anni e un uomo di 58. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Merate. In quel punto della provinciale è in corso un intervento di messa in sicurezza con l’allargamento della carreggiata, perché lì è molto stretta e si verificano parecchi incidenti anche a causa del raggio e della pendenza della curva.

Soccorsi mobilitati anche per un altro incidente nella tarda mattinata di ieri in zona Brughello tra Oggiono e Sirone. Una ragazza di vent’anni è finita in acqua con l’auto. L’hanno ripescata i vigili del fuoco. La ventenne stava percorrendo una strada sterrata in mezzo ai campi, in un posto molto battuto dagli spacciatori e dai tossicodipendenti dei boschetti della droga della Brianza. Ha sbagliato manovra ed è finita in un canale pieno d’acqua. È stata soccorsa dai sanitari dell’autoinfermieristica di Areu con i volontari di Lurago Soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. La giovane se l’è cavata con qualche contusione e un forte spavento. D.D.S.