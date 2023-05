Scomparsa dopo una gita La ragazza di 19 anni ha fatto ritorno a casa

È tornata a casa dai suoi genitori la 19enne sparita dopo la gita scolastica a Milano e volatilizzatasi per alcune ore. La ragazza, che abita con la famiglia sul lago di Garda, ha spiegato a insegnanti e compagni che sarebbe tornata con il bus, ma non è mai arrivata sulla riva occidentale del Benaco. Si è invece diretta a Peschiera del Garda, dove è stata vista da un commerciante, che ne ha segnalato la presenza ai carabinieri della locale stazione, che l’hanno fermata e fatta ricongiungere coi genitori. Al momento non sono noti i motivi della sparizione. Ad essere determinanti, per volere dei genitori, la pubblicazione sui social e sui siti dei giornali della foto della giovane.