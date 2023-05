Scippata e trascinata dall’auto Denunciata coppia di Binago

A fine febbraio, avevano scippato una 64enne ferma alla pensilina del bus, in via Risorgimento a Cassina Rizzardi, trascinandola per alcuni metri. Ora i due responsabili di quell’aggressione sono stati identificati dai carabinieri di Fino Mornasco e denunciati a piede libero. Sono un uomo di 48 anni pregiudicato e una donna di 40, incensurata, entrambi di Binago.

Quel giorno avevano avvicinato la 64enne che era in attesa dell’autobus: la donna era scesa dall’auto, fingendo di chiederle una informazione, ma subito le aveva strappato la borsetta con dentro un centinaio di euro per poi risalire sulla Ford Fiesta guidata dal complice. La vittima aveva cercato di trattenere la borsa, finendo così per essere trascinata per un breve tratto.

Era finita a terra ed era rimasta ferita non gravemente ma era comunque finita in ospedale dopo essere stata soccorsa dal 118, chiamato da alcuni testimoni che avevano assistito allo scippo. I carabinieri, partendo delle immagini delle telecamere di sorveglianza, erano risaliti all’auto e poi alla coppia. Questi accertamenti erano stati poi integrati con le verifiche sugli spostamenti dei loro telefoni cellulari. Alla vittima è stato mostrato un fascicolo fotografico che le ha consentito di riconoscere i due aggressori, ora denunciati a piede libero per furto con strappo e lesioni.

Pa.Pi.