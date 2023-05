Schianto in moto contro un’auto, muore muratore di 57 anni

DARFO BOARIO (Brescia)

Tragedia lungo le strade della Valcamonica, a Darfo Boario Terme, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita mentre si recava nella cittadina capoluogo (Darfo Boario) da dove viveva nella località di Sciano di Gorzone, frazione della cittadina camuna. La vittima si chiamava Romolo Ricardi, faceva il muratore e non era sposato. Era in sella alla sua moto quando ha avuto un incidente con un’auto che saliva e svoltava per entrare nel proprio cortile. L’impatto è stato violentissimo. Ricardi prima ha colpito la carrozzeria dell’’auto, poi è rotolato a terra, collezionando lesioni gravissime. È stato immediatamente soccorso e messo in sicurezza, anche se le sue condizioni sono apparse drammatiche. I soccorritori lo hanno caricato in eliambulanza e lo hanno trasportato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è morto qualche ora dopo il ricovero. I fatti sono accaduti in tarda mattinata. La persona alla guida dell’auto è illesa ma spaventata. Non ha visto il centauro arrivare.