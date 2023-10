Schiacciato fra due mezzi. Operaio di 21 anni soccorso in gravi condizioni

Grave infortunio sul lavoro a Serle, ieri mattina poco prima delle 10. L’infortunio è accaduto in via Galilei nell’azienda Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia, dove un operaio di 21 anni è restato schiacciato tra il camion compattatore e il furgone della raccolta del vetro. I mezzi avrebbero dovuto essere fermi, con il freno a mano tirato. Il giovane, che si trovava tra di essi per effettuare alcune operazioni, è stato travolto da uno dei due, che lo ha fatto violentemente finire contro l’altro. Ha subito schiacciamenti al ventre e al torace ma non risulta essere in pericolo di vita. È stato condotto in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia.