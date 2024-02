Scartoffie addio. Si digitalizza

Quattro tonnellate di scartoffie finite al macero. Sono i vecchi faldoni di pratiche, certificati, verbali, delibere e altri atti pubblici che erano custoditi nell’archivio comunale, negli scantinati di Villa Confalonieri, l’ex sede municipale. Non servono più, perché sono stati tutti scansionati e digitalizzati. A selezionare cosa buttare e cosa invece continuare a custodire è stato l’archivista responsabile, che ha appunto stabilito quale materiale non è prevista la conservazione. In totale sono stati eliminati 152 metri lineari di materiale documentale, pari a 4.332 chili, Se ne sono occupati gli operatori ecologici di Silea. Lo sgombero di Villa Confalonieri in futuro consentirà di riqualificarla. "L’operazione rappresenta un importante impegno per il presente, ma anche un investimento verso il futuro", sono le parole del sindaco Massimo Panzeri.