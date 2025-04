Scarica di sassi in falesia travolge uno scalatore

Prima la scarica di sassi che lo ha investito in pieno, poi la caduta. Un climber di 30 anni che stava arrampicando sulla falesia Ballabit a Ballabio nel primo pomeriggio di ieri è stato investito da una scarica di pietre, che lo ha anche trascinato a terra, in un punto poco accessibile.

Imponente il dispiegamento di soccorritori e mezzi di soccorso per raggiungerlo, assisterlo e recuperarlo: i tecnici volontari del Soccorso alpino, i vigili del fuoco della squadra Saf, i carabinieri e i soccorritori dell’eliambulanza di Areu. Sono stati proprio questi ultimi a raggiungerlo. Si sono calati con il verricello, una lunga calata a filo delle rocce.

Dopo una prima valutazione clinica, lo hanno stabilizzato, immobilizzato su una barella e poi lo hanno recuperato per portarlo all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. In base alle prime indicazioni, le sue condizioni sembravano molto gravi, invece fortunatamente non è in pericolo di vita.

D.D.S.