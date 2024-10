Sbanda alla guida della Ferrari . Schianto in galleria

Incidente in galleria con la Ferrari da mezzo milioni di euro. Ieri un 22enne al volante di una Ferrari 812 Superfast che stava sfrecciando nella galleria di Parè tra Malgrate e Valmadrera sulla Lecco – Bellagio, ha perso il controllo della supercar e si è schiantato contro la parete del tunnel. Nulla di grave per lui, che non ha riportato nemmeno un graffio. Più gravi e soprattutto costosi invece i danni alla Ferrari: ha danneggiato il paraurti in fibra di carbonio e materiale composito, spaccato una ruota e rotto le sospensioni oltre che il semiasse. Sul posto i volontari della Croce rossa, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale, oltre ad un addetto al soccorso stradale in carroattrezzi per rimuovere la fuoriserie.