Lecco, scarica di sassi sulla ferrata dell’Antimedale: feriti due scalatori

Lecco, 1 novembre 2024 – Due scalatori sono stati colpiti in parete da una scarica di sassi. E' successo sull'Antimedale, a Lecco. Sono una donna e un uomo, che hanno entrambi 43 anni.

I due questa mattina stavano affrontando la via Sentieri selvaggi, oltre 200 metri di arrampicata. Sono stati colpiti dai sassi caduti dall'alto sia in testa, sia sulla parte superiori del corpo. Indossavano i caschetti di protezione, ma non sono stati più in grado di ridiscendere ai piedi della parete da soli a causa delle ferite rimediate. Per questo hanno chiesto aiuto agli operatori del 112. Per soccorrerli e recuperarli sono stati mobilitati i soccorritori dell'eliambulanza di Como, decollati dalla base di Villa Guardia, insieme ai volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco.

Il tecnico di elisoccorso e i sanitari dell'equipaggi si sono calati con il verricello e poi li hanno imbarcati a bordo del mezzo di emergenza aereo sempre con il verricello. I due sono stati poi trasferiti direttamente all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Nonostante i traumi subiti, le loro condizioni non sono gravi.