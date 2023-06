Sanzione di 459€ per Natante Sprovvisto di Luci Regolamentari durante Fuochi di San Giovanni

Sanzione di 459 euro, se pagata entro 5 giorni in forma ridotta, per non lievitare a 1400 euro, a carico del proprietario di un natante che sabato notte, durante i fuochi di San Giovanni, navigava all’interno del canale dell’Isola Comacina sprovvisto di luci regolamentari. È stato notato tra le decine di imbarcazioni presenti, per godere dello spettacolo dal centro del lago. La contestazione è stata elevata dalla pattuglia nautica della polizia della Questura di Como, che ogni giorno svolge sul Lario un lavoro di monitoraggio dei natanti e del rispetto delle normative per la fruizione del lago. Controlli che si sono intensificati con la stagione turistica, e in occasione di grandi eventi. P.Pi.