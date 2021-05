Santa Maria Hoè (Lecco) - Un motociclista di 25 anni di Verderio è ricoverato in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto domenica mattina a Santa Maria Hoè. E' rimasta ferita anche la sua ragazza, 25enne di Meda. I due viaggiavo insieme su una moto Ducati e stavano percorrendo la Sp 58 che collega Santa Maria a Colle Brianza, nel tratto di via Papa Giovanni XXIII. Il motociclista nell'affrontare una curva in discesa ha perso il controllo e si è schiantato contro un guard rail. Alcuni amici che erano in comitiva con loro hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma le condizioni del 25enne sono parse immediatamente critiche e per questo sono stati mobilitati anche i soccorritori dell'eliambulanza di Como. Dopo le prime cure è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Anche la sua ragazza è stata accompagnata in ospedale, ma in ambulanza e al San Leopoldo Mandi di Merate. Gli agenti della polizia locale e i carabinieri hanno chiuso temporaneamente al transito la provinciale.