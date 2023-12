Sala blu in stazione. Colico a portata di tutti

La stazione di Colico come la Centrale di Milano. La stazione ferroviaria di Colico è infatti una delle nuove dieci stazioni dove è diventata operativa la Sala blu. SI tratta di un servizio di assistenza gratuito dedicato ai viaggiatori a ridotta mobilità e con disabilità. Le altre stazioni sono quella di San Candido, Treviglio, Forlanini, Chieri, Gemelli, Torre in Pietra - Palidoro, Frattamaggiore e San Giovanni Barra. Entro fine mese si aggiungerà pure la stazione di Aulla Lunigiana, mentre da settembre la Sala blu è stata già aperta anche a Casarsa e Orsa. Complessivamente ci sono 345 Sale blu in tutta Italia, una quarantina solo in Lombardia. L’ampliamento del network è stato reso possibile grazie alla fornitura di nuovi dispositivi per la salita e la discesa dal treni, che sono carrelli elevatori e rampe da marciapiede. Le nuove stazioni, tra cui appunto Colico, sono state scelte in base alle segnalazioni. La stazione di Colico in particolare è ritenuta strategica perché ad elevato flusso sia di turisti in visita al lago di Como piuttosto che alle montagne della Valtellina o della Valsassina, sia di pendolari.