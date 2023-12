Rubano portafogli poi al bancomat tentano il prelievo

Il tentativo di svuotare il conto corrente della vittima, che avevano appena borseggiato si è scontrato con il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Merate, che hanno rintracciato e bloccato le due ladre mentre si trovavano ancora allo sportello bancomat.

Due donne originarie dell’Est Europa, sono così state denunciate per furto con destrezza, avvenuto al mercato di Merate.

La vittima è una donna di 65 anni che stava facendo compere, e che indossava uno zainetto all’interno del quale aveva, tra gli effetti personali, anche il portafogli. Le due ladre si sono avvicinate, hanno aperto lo zaino e sottratto il portafogli, senza farsi notare.

Solo qualche minuto più tardi, quando la vittima stava per pagare la merce appena acquistata in un banco, si è accorta di essere stata derubata. Ha subito chiamato il 112, e i militari della pattuglia di Merate, dopo aver velocemente ascoltato quanto accaduto, hanno avuto l’intuizione di dirigersi verso lo sportello bancomat più vicino. Le due ladre erano ancora lì, dove avevano appena prelevato 500 euro usando la tessera della vittima e il codice pin che avevano trovato all’interno del portafogli. Sono state bloccate, portate in caserma, e denunciate per furto con destrezza, mentre il bottino è stato restituito alla sessantacinquenne.

