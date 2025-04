Rsu dell’Asst di Lecco. La Cgil raccoglie più voti davanti a Uil e Nursind

Primi i sindacalisti della Cgil, poi della Uil, terzi del Nursind, ultimi della Cisl. A vincere le elezioni per scegliere i nuovi componenti della Rsu dell’Asst di Lecco sono stati i candidati della Fp Cgil. Hanno ottenuto 554 voti, pari al 35% delle preferenze espresse dai 1.600 votanti, che sono stati poco meno del 40% degli aventi diritto. I nuovi delegati della Rsu sono i rappresentanti dei dipendenti della sanità pubblica provinciale del cosiddetto comparto, ovvero i lavoratori non medici: infermieri, oss, ausiliari, impiegati, tecnici, riabilitatori, operai... che prestano servizio negli ospedali di Lecco, Merate e Bellano e nei diversi poliambulatori e servizi territoriali. Grazie al risultato hanno ottenuto 9 seggi. Secondo i delegati della Uil Fpl con 338 preferenze, pari a poco meno del 25% dei vot e 9 seggi. Terzi i rappresentanti del Nursind con 305 voti utili per ottenere 7 delegati al tavolo sindacale; quarti i candidati dell’Usb con 136 schede e il 9% dei voti per 3 seggi; quindi i rappresentanti il Nursing Up con 127 schede e 3 seggu; infine i candidati della Cisl Fp con 110 preferenze, pari al 7% dei voti, e due seggi. Tra gli eletti, sono stati riconfermati i veterani Ercole Castelnuovo tra le fila della Cgil e Francesco Scorzelli dell’Usb. "Un enorme grazie a tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Asst di Lecco per il grande risultato ottenuto – commenta Teresa Elma, segretaria Fp Cgil -. Un ringraziamento speciale ai nostri 33 candidati. Questo successo ci sprona a lavorare ancora più intensamente per costruire insieme un ambiente di lavoro più giusto e rispettoso". I candidati Cgil sono stati i più votati pure tra i dipendenti dei Comune di Lecco e Merate.