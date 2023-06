Robbiate, ragazzina di 14 anni picchia la schiena: il medico arriva in eliambulanza

Robbiate (Lecco), 7 giugno 2023 – Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Robbiate. Una ragazzina di 14 anni è caduta e ha picchiato la schiena. La 14enne si stava allenando nella palestra comunale. Faticava a muoversi e rialzarsi. Per soccorrerla gli operatori del 112, il numero unico dell'emergenza e urgenza, hanno mobilitato sia i volontari della Croce bianca, sia i sanitari dell'auto infermieristica di Areu. Per timore di lesioni e conseguenze gravi, per precauzione sono intervenuti anche i soccorritori dell'eliambulanza di Como, tra cui un medico del 118, perché nel Meratese non è garantita la presenza dell'equipe dell'autoinfermieristica, che, in caso di necessità deve quindi arrivare da fuori territorio o appunto in eliambulanza. La ragazzina è stata immobilizzata, imbarellata e, dopo le prime cure, è stata trasferita in ospedale in ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi. L'elisoccorso è atterrato in un parco pubbblico e vicino all'oratorio, dove stavano giocando molti bambini che sono corsi a vedere quanto stava accadendo. A loro si sono aggiunti diversi curiosi e residenti della zona preoccuati dall'imponente dispiegamento di operatori sanitari e mezzi di soccorso.